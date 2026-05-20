Руководство минобороны Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде и другие должностные лица министерства находятся с рабочим визитом в Турции для участия в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в ходе многонациональных совместных учений "EFES-2026".

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны братской страны Яшаром Гюлером, а начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев - со своим коллегой генералом армии Сельчуком Байрактароглу. В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также подчеркнута значимость реализуемых в обеих странах совместных проектов и учений.

Отметим, что в рамках визита планируется участие руководящего состава министерства обороны в "Дне высокопоставленного наблюдателя" многонациональных совместных учений "EFES-2026", в которых принимают участие военнослужащие азербайджанской армии и в целом 10 300 военнослужащих из 50 стран.