Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"

Польский "Лех" не хотел бы получить "Сабах" в соперники во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, польские СМИ проанализировали возможных соперников чемпиона Польши перед жеребьевкой турнира и включили азербайджанский клуб в число наиболее нежелательных вариантов.

"Лех" начнет выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда и будет находиться среди сеяных команд.

При этом в польской прессе отмечается, что некоторые клубы, стартующие с первого квалификационного раунда, по уровню не уступают командам второго этапа. В этом контексте отдельно были упомянуты "Сабах", болгарский "Левски" и венгерский "ЭТО Дьор".

По мнению местных журналистов, встреча с этими соперниками может стать для "Леха" крайне неудобным сценарием.

Отметим, что жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 17 июня. Первые матчи пройдут 21-22 июля, ответные встречи - 28-29 июля.