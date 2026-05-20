Диалог об искусстве - в Сабирабаде состоялась встреча с народной артисткой Гюльяз Мамедовой

В рамках проекта "Диалог об искусстве" Научно-методического и квалификационного Центра культуры (MEMIM) Министерства культуры Азербайджана в Сабирабадском районном центре культуры состоялась встреча с народной артисткой Азербайджана и Узбекистана, известной ханенде Гюльяз Мамедовой, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMIM.

На мероприятие, которое прошло при поддержке Миль-Муганского регионального управления культуры, было рассказано о творческом пути Гюльяз Мамедовой. Исполнительница мугама и народных песен также проведела мастер-класс для учащихся музыкальных и художественных школ.

Напомним, что цель проекта "Диалог об искусстве" - организация встреч известных деятелей культуры с преподавателями и учащимися художественных школ, действующих в столице и регионах, чтобы артисты могли поделиться своими знаниями и опытом с молодыми талантами, обогатить художественный вкус молодого поколения и стимулировать их творческий потенциал.

