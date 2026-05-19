Еврокомиссия готовит первый европейский план по доступному жилью и расширяет финансовые инструменты для его реализации, включая инвестиционные платформы, смешанное финансирование грантов и кредитов, а также выпуск жилищных облигаций для привлечения частного капитала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального директора, возглавляющий целевую группу по жилищной политике Европейской комиссии Мэтью Роберт Болдуин на сессии "Жилье в центре глобальных коалиций", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Жилищная политика должна занять ключевое место в повестках G7, G20 и G77, поскольку дефицит доступного жилья напрямую влияет на рынки труда, экономический рост и демографические процессы", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что нехватка доступного жилья становится фактором, ограничивающим возможности найма работников, поскольку люди не могут жить там, где расположены рабочие места. Это, по словам Болдуина, уже влияет не только на социальную сферу, но и на конкурентоспособность экономики.

Он также указал, что средний возраст выхода молодёжи из родительского дома в ряде стран превышает 30 лет, что связано с высокой стоимостью жилья и ограниченной доступностью, и может оказывать влияние на демографические тенденции.

Он также добавил, что жилищная проблема наиболее остро проявляется в городах и затрагивает уязвимые группы населения и молодёжь: "В этой связи города рассматриваются как ключевые акторы, способные решать вопросы доступного жилья наряду с климатическими и транспортными вызовами".

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.