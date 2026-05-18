Сербия и Азербайджан будут сотрудничать в энергетике и цифровых технологиях

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о планах расширения сотрудничества с Азербайджаном в энергетике и цифровых технологиях.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом Президент Сербии сказал, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с нашими друзьями из Азербайджана по строительству газовой электростанции вблизи города Ниш", - сказал он

Александар Вучич также отметил важность внедрения технологий и искусственного интеллекта для развития "умных городов" и решения проблем перенаселенности, транспортных заторов и управления отходами.

"Технологии, цифровизация и ИИ могут стать ключевыми в будущем развитии городов. "Умные города" - это будущее", - подчеркнул он.

Президент Сербии обратил внимание на опыт Белграда, где уже введен бесплатный общественный транспорт, и планируется расширение парка электробусов для снижения загрязнения воздуха.

"Мы активно развиваем новые подходы к городской мобильности и хотим использовать опыт Азербайджана для реализации совместных проектов", - добавил он.

Александар Вучич подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном будет касаться также цифровых технологий и суперкомпьютеров, которые помогут Сербии улучшить управление энергетикой и городской инфраструктурой.

"У нас есть два современных суперкомпьютера в Крагуеваце, третий скоро будет введен в эксплуатацию. Это позволит улучшить цифровое управление городами и ускорить переход к устойчивым источникам энергии", - пояснил он.