https://news.day.az/politics/1835024.html
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 прибыл с визитом в Азербайджан
17 мая генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаил Махмуд прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили официальные лица.
