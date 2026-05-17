Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 прибыл с визитом в Азербайджан

17 мая генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаил Махмуд прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили официальные лица.