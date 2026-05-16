Проводимая в Баку WUF13 повышает интерес к градостроительному опыту Азербайджана

13 сессия Всемирного форума городов (WUF13) создает для участников новые возможности для сотрудничества.

Об этом в интервью Trend сказал временный директор по жилищному хозяйству министерства работ и жилищного строительства Ганы, архитектор Крис Поби Абби.

По его словам, подобные международные платформы дают участникам возможность устанавливать новые контакты, изучать передовой опыт и сравнивать подходы различных стран в сфере градостроительства.

"Такие форумы имеют для нас важное значение с точки зрения налаживания связей, изучения бизнес-возможностей, освоения наилучших практик и их применения в наших странах", - отметил он.

К. П. Абби отметил, что опыт, полученный в рамках форума, может также способствовать развитию жилищной и градостроительной политики в Гане в будущем.

Он также поделился своими первыми впечатлениями о Баку.

"Сегодня мы приехали в Баку, и город произвел на нас очень приятное впечатление. Нам очень понравился Баку. Думаю, проведение столь важного мероприятия здесь не случайно", - подчеркнул он.

К. П. Абби добавил, что при возможности хотел бы посетить различные места Баку и ближе ознакомиться с опытом Азербайджана.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Форум объединит представителей различных организаций и профильных групп для обсуждения одного из наиболее актуальных мировых вызовов - обеспечения населения жильем.