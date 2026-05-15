На фестивале “Харыбюльбюль” состоялся показ фильма “Шуша, любимая моя”

Концерты музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", начавшегося 14 мая, охватывают различные локации Шуши.

Как передает Day.Az, в день открытия фестиваля, отличающегося насыщенной программой, состоялся показ документального фильма Джеффри Вербока под названием "Шуша, любимая моя".

Этот фильм - больше чем просто произведение искусства; это проект, несущий миссию популяризации азербайджанской культуры на международном уровне. Данный фильм также является символом исполнения обещания, данного много лет назад американцем Джеффри Вербоком - поклонником азербайджанской народной музыки, виртуозно исполняющим наши мугамы, - Великому лидеру Гейдару Алиеву: популяризировать азербайджанский мугам и культурное наследие Карабаха во всем мире, сохранить образ Шуши через искусство. "Шуша, любимая моя" - это и есть художественное выражение той самой преданности.