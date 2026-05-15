В Баку начали действовать некоторые ограничения для водителей

В Баку с сегодняшнего дня вступили в силу временные специальные полосы движения, созданные в связи с проведением Всемирного форума по градостроительству - WUF13.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA), временные специальные полосы охватывают проспект Гейдара Алиева - Аэропортовское шоссе, а также улицы Аббасгулу ага Бакиханова, Юсифа Сафарова, Мехти Аббасова, Микаила Алиева и Микаила Мушфига.

Согласно законодательству, эти полосы имеют статус автобусных. В период их действия к водителям других транспортных средств, въехавших на данные полосы, будут применяться штрафы.

После завершения мероприятия дорожные знаки будут убраны, и временно созданные полосы снова станут доступны для движения всех транспортных средств.