Через Азербайджан в Армению будет отправлена очередная партия пшеницы
Сегодня транзитом через территорию Азербайджана из России в Армению будет осуществлена очередная поставка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Армению будет отправлена партия пшеницы в составе 14 вагонов общим весом 977 тонн.
Вагоны будут отправлены со станции "Баладжары".
Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 27 тысяч тонн зерна, более 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.
