Две азербайджанские спортсменки поборются за бронзовые медали чемпионата Европы

Представительницы сборной Азербайджана провели полуфинальные схватки на чемпионате Европы по борьбе U17, который проходит в Болгарии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Нурай Джафарли (46 кг) уступила польской спортсменке Юлии Палке со счетом 0:3. В свою очередь, Фатима Байрамова (53 кг) потерпела поражение от венгерки Марии Житовоз со счетом 0:10. Оба поражения лишили наших спортсменок шансов на "золото", и теперь они поспорят за бронзовые медали турнира.

Еще одна представительница Азербайджана, Симура Абдуллаева (69 кг), проигравшая в четвертьфинале Кыймет Теджан, получила шанс побороться за награду. Поскольку турецкая спортсменка успешно пробилась в финал, Абдуллаева примет участие в утешительных схватках.

Все решающие поединки с участием наших спортсменок состоятся завтра.