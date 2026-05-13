Три принципа азербайджано-словацких отношений

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного - сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Словакии зафиксировало качественно новый этап в развитии двусторонних отношений. В условиях трансформации глобальной архитектуры безопасности и нарастающих противоречий внутри самой Европы, Баку и Братислава демонстрируют пример прагматичного, взаимовыгодного и лишенного идеологической зашоренности сотрудничества.

Заявления председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и председателя Национального совета Словакии Рихарда Раши по итогам переговоров в Баку подчеркивают главное: межпарламентский диалог становится системообразующим элементом двусторонних отношений. Подписанный меморандум - это институционализация уже сложившегося взаимопонимания, а также сигнал о готовности сторон углублять сотрудничество по широкому спектру направлений.

Особое значение имеет тот факт, что Баку и Братислава демонстрируют схожие подходы к вопросам суверенитета и внешнего вмешательства. Это особенно ярко проявилось в недавних заявлениях премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который открыто поддержал позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева в его полемике с Европарламентом.

Фицо фактически артикулировал ту линию, которая сегодня становится все более востребованной в Европе: отказ от навязывания универсальных политических рецептов и уважение к национальным особенностям государств. Его слова о необходимости европейским депутатам сосредоточиться на внутренних проблемах ЕС нашли отклик в Баку, где традиционно выступают за невмешательство во внутренние дела государств.

Таким образом, азербайджано-словацкий диалог выходит за рамки классической дипломатии и приобретает черты ценностного партнерства - но не в либерально-догматическом, а в прагматическом, суверенистском понимании. И тут стоит заметить, что экономическое сотрудничество между двумя странами обладает значительным потенциалом, обусловленным взаимодополняемостью их экономик.

Словакия - индустриально развитое государство, один из ключевых производственных центров Европы, особенно в автомобильной отрасли. Азербайджан, в свою очередь, является важным энергетическим хабом и логистическим узлом между Востоком и Западом. Поэтому вполне логично, что сегодняшние переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и председателем Национального совета Словакии Рихарда Раши подтвердили, что стороны видят реальные возможности для расширения присутствия словацкого бизнеса на азербайджанском рынке.

Речь идет не только о традиционных сферах, но и о высокотехнологичных проектах. Особое внимание уделяется энергетической безопасности - теме, которая после 2022 года приобрела для Европы экзистенциальное значение. Азербайджан, уже играющий ключевую роль в диверсификации поставок газа в Европу, рассматривается Словакией как надежный партнер в долгосрочной перспективе.

При этом, важнейшим элементом двусторонних отношений становится участие Словакии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Проект "умного села", в реализации которого задействованы словацкие эксперты, является примером того, как европейские технологии и азербайджанские ресурсы могут быть объединены для создания современных моделей развития.

Это не только экономический, но и имиджевый проект, демонстрирующий возможности международного сотрудничества в постконфликтных регионах. Факт повторного визита Рихарда Раши в освобожденный и стремительно возрождающийся Карабах также имеет политическое значение: он свидетельствует о признании международными партнерами масштабов и серьезности восстановительных усилий Баку.

Также замечу, что запуск прямых авиарейсов между Братиславой и Баку с октября 2026 года способен стать важным драйвером развития двусторонних отношений. Прямое авиасообщение традиционно способствует росту туристического потока, деловой активности и культурных обменов.Имевшее место ранее открытие Словацкого туристического информационного центра в Баку - еще один шаг в этом направлении. Он призван не только продвигать Словакию как туристическое направление, но и сформировать более глубокое понимание страны среди азербайджанской общественности и бизнеса.

Также обращу внимание на то, что имевшие место несколько дней назад переговоры между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и словацким вице-премьером Робертом Калиняком свидетельствуют о расширении взаимодействия и в сфере безопасности. Для Словакии, являющейся членом НАТО, взаимодействие с Азербайджаном открывает дополнительные возможности для диверсификации партнерств. Для Азербайджана- это еще один канал укрепления связей с европейскими странами вне жестких институциональных рамок ЕС и Альянса.

В этом смысле намеченный на июль визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан может придать дополнительный импульс развитию отношений. В случае успешной реализации намеченных проектов, азербайджано-словацкое сотрудничество может выйти за рамки двустороннего формата и стать примером для других стран Европы. Безусловно, в долгосрочной перспективе Баку и Братислава способны сформировать устойчивую модель взаимодействия, основанную на трех ключевых принципах: прагматизм, уважение суверенитета и экономическая целесообразность.