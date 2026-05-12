Макроновская дипломатия с военным хвостом

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Небезызвестно, что Франция давно утратила даже намек на роль нейтрального посредника на Южном Кавказе. Впрочем, если говорить откровенно, Париж едва ли вообще когда-либо им был. Десятилетиями французская политика в регионе сопровождалась откровенной симпатией к армянской стороне, а после восстановления Азербайджаном своего суверенитета над Карабахом иллюзии окончательно исчезли. Франция давно уже не пытается изображать баланс - напротив, все чаще демонстрирует, что стабильность и долгосрочный мир на Южном Кавказе интересуют ее куда меньше, чем возможность сохранить влияние через поддержку одной из сторон.

Визит президента Франции в Ереван, официально оформленный как очередной этап "стратегического партнерства", лишь прояснил некоторые аспекты этого недобросовестного вмешательства. За дипломатическими заявлениями о сотрудничестве, безопасности и партнерстве, судя по всему, продолжалась совсем иная работа - военно-логистическая.

Недавно представленные телеканалом AnewZ данные показали, что военно-транспортный Airbus A330-200 французских Воздушно-космических сил (бортовой номер F-UJCS) направлялся в Ереван 4 мая - за сутки до официального начала визита президента Франции. Уже на следующий день самолет вылетел обратно в Париж, а спустя несколько часов оказался на военной авиабазе Истр-ле-Тюбе. Речь идет не о гражданском чартере и не о сопровождении дипломатической делегации. Это маршрут военного борта, а значит - военная логистика.

11 же мая системы отслеживания зафиксировали еще один французский военный самолет - A400M с позывным CTM2025, двигавшийся в направлении Южного Кавказа. Согласно имеющимся сведениям, перед грузинской стороной груз был задекларирован как газовые баллоны, литиевые батареи и химические вещества. На бумаге - обычный технический груз. Но когда речь идет о военном борте и странной хронологии событий, вопросы возникают неизбежно: что именно скрывалось за столь расплывчатым описанием?

Возможно, часть ответа уже появилась на улицах Еревана. Первые французские гаубицы Caesar были замечены во время репетиции парада ко Дню Республики Армении 28 мая. Видео с техникой опубликовал министр обороны Армении Сурен Папикян. Напомним, что контракт на поставку 36 самоходных артиллерийских установок Caesar был подписан еще в июне 2024 года на выставке Eurosatory. Каждая установка оценивается в несколько миллионов евро. Техника прибыла. Но ключевой вопрос остается прежним - когда именно и каким маршрутом?

Совпадение выглядит слишком точным, чтобы от него просто отмахнуться: военный самолет - Ереван - возвращение на военную базу - и вскоре французская артиллерия на улицах армянской столицы. Это последовательность фактов, которая требует внятных объяснений.

И здесь возникает еще один принципиальный момент. Согласно Чикагской конвенции 1944 года, гражданские и военные воздушные суда регулируются разными правовыми режимами. Если через воздушное пространство третьих стран действительно транзитировал груз, содержание которого не соответствовало заявленной декларации, это автоматически ставит вопросы о прозрачности процедуры, законности разрешений и соблюдении международных норм.

К этому моменту Париж уже поставил Армении радары GM200, бронетранспортеры Bastion, а теперь - и Caesar. Все это происходит в момент, когда Баку и Ереван, несмотря на тяжелое наследие конфликта, ведут прямой диалог и пытаются выстроить новую архитектуру отношений без посредников. Но Франция, похоже, продолжает делать ставку не на мир, а на милитаризацию.

Если Париж действительно хочет стабильности на Южном Кавказе, возможно, ему стоило бы перестать навязывать свое присутствие региону, который слишком хорошо помнит цену внешнего вмешательства. За три десятилетия французского "посредничества" регион так и не приблизился к миру. Сегодня, когда стороны разговаривают напрямую, Южный Кавказ меньше всего нуждается в политических лекциях и военных грузах из Парижа.