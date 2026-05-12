Трамп назвал имена возможных преемников

Президент США Дональд Трамп назвал госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио и вице-президента страны Джей Ди Вэнса своими возможными преемниками. Об этом 11 мая американский лидер сообщил на ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции.



По его словам, из Рубио и Вэнса получилась бы "команда мечты", однако он не стал развивать эту мысль, отметив, что есть небольшие детали.



"Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали", - подчеркнул Трамп.

