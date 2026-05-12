В Мексике женщина удержала 75 кг с помощью собственных волос

Жительница Мексики попала в Книгу рекордов Гиннесса, подняв 75-килограммовый груз с помощью собственных волос.

Как сообщает Day.Az, жительница города Эрмосильо заплела длинные волосы в две косы, соединила их на концах и использовала их для удержания тяжелого груза. Ей удалось удерживать 75-килограммовый вес над землей в течение 14 секунд.