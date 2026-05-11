Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля заявила о ликвидации двух боевиков движения "Хезболла" на юге Ливана, передает Day.Az.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, они находились в здании рядом с позициями израильских военных и, по версии армии, готовили атаку против подразделений, действующих в этом районе.

Согласно информации, после обнаружения целей израильская авиация нанесла удар по объекту. Также были атакованы инфраструктура и склад оружия, которые, как утверждает израильская сторона, использовались "Хезболлой". В ходе операции были ликвидированы и другие вооруженные лица, представлявшие угрозу для военных.

В ЦАХАЛ также сообщили, что за последние часы "Хезболла" выпустила по израильским силам на юге Ливана несколько ракет и дронов-камикадзе. Два беспилотника поразили инженерные машины армии Израиля. По данным военных, потерь среди личного состава нет, техника получила повреждения.