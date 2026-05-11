США ищут способы остановить китайские космические проекты в Южной Америке

США добились приостановки нескольких китайских астрономических проектов в Аргентине и Чили, опасаясь их возможного использования в военных целях. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о радиотелескопе China Argentina Radio Telescope. Проект стоимостью $32 млн реализовывался совместно с Национальным университетом Сан-Хуана и Национальной астрономической обсерваторией Китая. Однако после истечения соглашения между странами аргентинские таможенные службы задержали ключевые компоненты для установки.

Аналогичная ситуация произошла в Чили, где местные власти остановили строительство китайской обсерватории в пустыне Атакама после давления со стороны США.

Посольство КНР в Буэнос-Айресе назвало действия США попыткой "сдерживания и подавления Китая".