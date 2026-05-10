В США заявили о "пропаже верховного лидера Ирана"

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал именно тогда, когда переговорщикам он "нужен больше всего".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и иранских чиновников.

Политик не появлялся на публике с тех пор, как получил ранения в результате авиаудара Соединенных Штатов и Израиля. Отмечается, что отсутствие Хаменеи становится все большей проблемой для Ирана на переговорах с США о прекращении огня.

В Тегеране возникли разногласия по поводу того, насколько далеко они готовы зайти, чтобы заключить соглашение с Вашингтоном. говорится в материале. По словам автора, некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к верховному лидеру высказаться по поводу переговоров.

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранений, полученных в ходе ударов США и Израиля по стране. Сообщается, что он получил травмы колена и спины, причиной стало падение при взрыве.