Трамп отправится в Китай с большой делегацией

Вместе с президентом США Дональдом Трампом в Китай отправится многочисленная делегация глав американских компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Полагаю, что мы, вероятно, увидим большой или довольно большой список людей, которые будут вместе с президентом, - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя сообщения о том, что вместе с американским лидером в Китай отправится руководство американских компаний Boeing и Citigroup. Хассет вместе с тем не стал раскрывать вероятный состав делегации предпринимателей, которые могут отправиться в Китай вместе с американским президентом.

Глава Национального экономического совета при Белом доме охарактеризовал отношения между американским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином как крепкие и близкие. Хассет добавил, что по итогам визита Трампа в Китай ожидает "множества хороших новостей для американских рабочих и фирм".

Визит американского лидера в Пекин намечен на 14-15 мая.