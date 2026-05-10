Inllie представила умные украшения

Компания Inllie представила линейку умных украшений Luna Core и Sense Core, объединивших функции фитнес-трекеров и аксессуаров для повседневного ношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, флагманская модель Luna Core представляет собой ювелирный браслет с корпусом из нержавеющей стали, цинкового сплава и эпоксидной смолы весом 11,6 г. Производитель позиционирует новинку как аксессуар для постоянного ношения, практически не ощущаемый на руке.

Sense Core получила более тонкий корпус толщиной 5,6 мм и встроенный дисплей, который отображает время, пульс и уровень заряда аккумулятора. Устройство предлагается с двумя вариантами ремешков: металлической миланской сеткой и силиконовым браслетом.

Обе модели оснащены одинаковым набором сенсоров и функций. Устройства отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, качество сна, уровень стресса на основе вариабельности сердечного ритма, а также поддерживают мониторинг менструального цикла, количество пройденных шагов и имеют разнообразные спортивные режимы. Основное различие между моделями заключается в наличии дисплея у Sense Core, тогда как Luna Core работает исключительно в связке с мобильным приложением.

По заявлениям производителя, автономность устройств составляет 5-7 дней при активном использовании. В режиме ожидания Luna Core способна проработать до 12 дней, а Sense Core - до 10 дней.

Стоимость Luna Core составляет $149, тогда как Sense Core оценен в $109.