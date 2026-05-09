Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных домах в селе Шукюрбейли

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных домах, построенных в селе Шукюрбейли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди были проинформированы о работе, проделанной в селе.

Было отмечено, что в село планируется переселить в общей сложности 2522 человека (615 семей), включая жителей сел Шыхалыагалы, Дежел и поселка Махмудлу Джебраильского района. На начальном этапе в пользование сдано 635 частных жилых домов, из которых 615 предназначены для жителей, а 20 - для служебного пользования. Дома - двух-, трех-, четырех и пятикомнатные.

В селе проведен ряд работ для комфортного проживания жителей и решения социальных вопросов. Здесь построены два ясли-детских сада на 80 мест каждый, врачебный пункт, музыкальная школа, клуб-общинный центр и административное здание для местных исполнительных структур.

В селе Шукюрбейли построена электрическая подстанция мощностью 35/10 кВ, созданы сети электроснабжения, газоснабжения, питьевой воды, связи, а также интернета и IPTV, заасфальтированы дороги.

