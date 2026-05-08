Samsung научила смарт-часы предупреждать о скором обмороке

Samsung сообщила об успешных результатах совместного исследования с университетской клиникой Кванмена в Южной Корее, посвященного использованию умных часов Samsung Galaxy Watch6 для раннего прогнозирования обморочных состояний.

Как передает Day.Az, в рамках исследования специалисты обучили смарт-часы выявлять признаки вазовагального синкопе - состояния, сопровождающегося резким снижением артериального давления и частоты сердечных сокращений, что может привести к потере сознания. По оценкам исследователей, с подобными эпизодами хотя бы раз в жизни сталкиваются до 40% людей.

Система анализировала вариабельность сердечного ритма с помощью PPG-датчика, после чего алгоритмы искусственного интеллекта определяли вероятность приближающегося приступа. В исследовании приняли участие 132 пациента с подозрением на вазовагальные обмороки.

По заявлениям Samsung, технология смогла предупреждать пользователей о потенциальной потере сознания примерно за пять минут до приступа с точностью 84,6%. Компания рассчитывает, что подобные уведомления позволят человеку заранее принять меры предосторожности, например, сесть, лечь или обратиться за помощью, и снизить риск травм при падении.

В Samsung подчеркивают, что разработка пока находится на стадии клинического исследования и не является готовой медицинской функцией для массового использования.