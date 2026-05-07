На Ежегодном заседании IsDB в Баку планируется подписание дополнительных сделок и соглашений

На Ежегодном заседании Группы Исламского банка развития (IsDB) в Баку планируется подписание дополнительных сделок и соглашений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил менеджер отдела по взаимодействию и управлению мероприятиями Бизнес-форума Группы Исламского банка развития (THIQAH) Сахаль Альмарваи в ходе презентации в Баку, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития.

"Основная цель Форума частного сектора (PSF) - обмен опытом, лучшими практиками и успешными кейсами. Также он направлен на продвижение инвестиций и создание новых возможностей, в том числе в Азербайджане. Кроме того, форум служит площадкой для представления решений, продуктов, услуг и совместных инициатив группы IsDB, а также для обсуждения ключевых вызовов мировой экономики и организации встреч формата B2B и B2G", - сказал он.

По его словам, таким образом, это основные направления и мероприятия PSF: "В течение четырех дней будут проходить сессии и панельные дискуссии, а также страновые презентации. В частности, в них примет участие Эфиопия, которая представит свои проекты и инвестиционные возможности".