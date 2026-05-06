Сцена памяти Эльчина Эфендиева: показ спектакля "Шекспир" с овациями и трогательной кульминацией

В Центре культуры имени Шахрияра состоялся показ спектакля "Шекспир" - постановки Бакинского муниципального театра по пьесе видного писателя и драматурга, государственного и общественного деятеля, народного писателя, профессора Эльчина Эфендиева (1943 - 2025). Показ был посвящён памяти мастера слова и собрал в зале представителей культуры и науки, общественности, творческой интеллигенции и молодежи, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

С первых минут вечер, выйдя за рамки обычного театрального показа, превратился в пространство для размышлений о границах между реальностью и воображением. Режиссёр, народный артист Мерахим Фарзалибеков представил пьесу как философское пространство, где человек теряется между памятью, фантазией и собственной идентичностью.

Действие разворачивается в психиатрической клинике - месте, где реальность уступает место внутренним мирам. Здесь каждый пациент живёт в своей версии вселенной: кто-то убеждён, что он Сталин, кто-то - великая актриса Сара Бернар, кто-то - герой, прибывший с другой планеты. Эти образы не просто эпатаж, а способ выживания в собственной реальности, которая кажется более настоящей, чем окружающий мир.

На сцене это воплощают заслуженная артистка Хусния Мурватова, актёры Рашад Кесеменли, Турал Ахмед, Ульвия Рза, Тогрул Рза, Эльчин Муратов, Зульфия Гурбанова, Ильгар Мусаев, Рашид Султанов и Намиг Джавадов. Их герои балансируют между трагедией и абсурдом, болью и попыткой найти смысл в иллюзии.

Особый эмоциональный контраст создают линии врача и персонала клиники: герои, которые должны быть связаны с реальностью, сами оказываются вовлечены в её размывание. Здесь уже невозможно провести чёткую границу между "здоровыми" и "больными" - постепенно она стирается вовсе.

Визуальная и музыкальная среда, созданная художником Ильхамом Аскеровым, музыкантом Надимом Абидовым и художником по свету Тарланом Алекперли, усиливает эффект погружения в зыбкий, почти сновидческий мир, где логика уступает место эмоциям.

Постановка воспринимается как многослойный диалог с автором - о человеке, его внутренней свободе и хрупкости сознания. Именно поэтому финальные аплодисменты звучали не как формальность, а как реакция на пережитое внутреннее путешествие.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом и завершился продолжительными аплодисментами. В финале спектакля на сцене появился портрет Эльчина Эфендиева. Этот момент стал эмоциональной кульминацией вечера: зал поднялся, и зрители стоя почтили память Мастера, выражая ему благодарность и уважение за вклад в литературу и театр.

Выступая на вечере, режиссёр спектакля Мерахим Фарзалибеков рассказал о творчестве Эльчина Эфендиева и сотрудничестве с Бакинским муниципальным театром. Он поделился воспоминаниями о работе с автором произведения, а также с его отцом Ильясом Эфендиевым (1914 - 1996) - выдающимся писателем, прозаиком и драматургом, лауреатом Государственной премии, народным писателем Азербайджана, первым деятелем искусства, удостоенным ордена "Шохрат".

Было отмечено, что пьеса "Шекспир" была также успешно представлена в Великобритании, США, Турции, России, Италии, Украине, Грузии и других странах, вызвав широкий интерес у зрителей и способствуя знакомству международной аудитории с богатым литературным наследием Азербайджана.

Бакинский муниципальный театр, основанный в 1992 году народной артисткой Азербайджана Амалией Панаховой при поддержке великого лидера Гейдара Алиева, вновь подтвердил свою репутацию пространства, где театр становится не просто искусством, а способом думать и чувствовать глубже.