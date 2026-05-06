В Польше бушует лесной пожар - ВИДЕО
В Польше в Люблинском воеводстве начался мощный лесной пожар.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во время тушения пожара из-за плохих погодных условий потерпел крушение пожарный самолет Dromader, пилот погиб.
Представляем вашему вниманию данное видео:
