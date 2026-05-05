ЕС готов обсуждать более структурированное партнерство с Азербайджаном

Европейский союз считает, что укрепление связей между Южным Кавказом и Центральной Азией соответствует общим стратегическим интересам, и готов обсуждать более структурированное партнёрство с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

"Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является исторической возможностью, и важно сохранить эту динамику. У ЕС есть ряд инструментов для поддержки этого - от мер по укреплению доверия до деятельности по разминированию, и в этих сферах мы уже являемся крупнейшим донором", - подчеркнула находящаяся с визитом в Азербайджане Кая Каллас.

