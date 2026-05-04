В Губе пройдет турнир по бадминтону памяти Гейдара Алиева 12-13 мая в Губе пройдет турнир по бадминтону, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, соревнование организуют среди спортсменов 2012-2013 годов рождения в категории U15. Отметим, что турнир состоится в Губинском олимпийском спортивном комплексе.
