В Губе пройдет турнир по бадминтону памяти Гейдара Алиева

12-13 мая в Губе пройдет турнир по бадминтону, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, соревнование организуют среди спортсменов 2012-2013 годов рождения в категории U15.

Отметим, что турнир состоится в Губинском олимпийском спортивном комплексе.