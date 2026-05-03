Microsoft повысила рекомендуемые технические требования Windows

Microsoft пересмотрела рекомендации технических требований для пользователей Windows 11, которая теперь требует больше ресурсов для комфортной работы. Об этом сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь в качестве оптимального объема оперативной памяти для комфортного игрового опыта в 2026 году называется 32 Гб. При этом конфигурации с 16 Гб сохраняют статус базового уровня, однако уже не гарантируют стабильную работу в условиях современных пользовательских сценариев.

В компании отмечают, что рост требований обусловлен не только усложнением самих игр, но и увеличением нагрузки от сопутствующих задач. Одновременное использование таких сервисов, как Discord, браузеров и инструментов для стриминга формирует значительное потребление ресурсов.

Дополнительную нагрузку создают технологии на движке Chromium, включая WebView2, которые активно используются в приложениях и могут потреблять ресурсы даже в фоновом режиме.

По оценке Microsoft, переход на 32 ГБ оперативной памяти позволяет снизить вероятность микрозадержек и конфликтов между параллельно работающими приложениями. Таким образом, увеличение объема ОЗУ направлено прежде всего на повышение общей стабильности системы, а не на прямой рост частоты кадров в играх.