В Баку состоялась презентация книги Эльшада Гасанова о Зелимхане Ягубе

В Союзе писателей Азербайджана состоялась презентация книги писателя-публициста Эльшада Гасанова "Зелимхан Ягуб" (Мои воспоминания), сообщает Day.Az.

Книга "Зелимхан Ягуб" - это искренний рассказ об одном из самых ярких деятелей современной азербайджанской культуры, народном поэте Азербайджана, общественном деятеле и ашуге, чье имя стало символом верности национальным традициям. Его творчество представляет собой уникальный синтез поэтического слова и музыки. Глубокая связь с фольклором и высокое мастерство сделали его поэзию по-настоящему народным достоянием.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры, литературы и поклонники творчества поэта.

Центральным мотивом всех выступлений стала мысль о самобытном и вдохновенном творчестве поэта. Было отмечено, что Зелимхан Ягуб возвел поэтический язык на новую высоту, мастерски вернув его к живым народным истокам.

Мероприятие открыл поэт и переводчик, секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу. Самыми теплыми воспоминаниями о поэте поделились доктор филологических наук, депутат Низами Джафаров, государственный деятель, дипломат, доктор исторических наук Гасан Гасанов, известные поэты и литераторы.

Присутствующие с теплотой вспоминали деятельную натуру и живой характер мастера, его неизменную сердечность и заразительный смех, безграничную преданность родной земле. Презентация книги сопровождалась чтением его бессмертных строк, и строк, посвященных мастеру.

Участники встречи выразили искреннюю благодарность Эльшаду Гасанову за создание этой книги и за те искренние и душевные воспоминания о Зелимхане Ягубе, которыми он поделился с читателями. Когда мы помним поэтов, мы сохраняем не только рифмы, но и ценности, смыслы и саму чистоту языка.