Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с Бакинским марафоном - 2026.

Об этом Day.Az сообщили в управлении.

Отмечается, что с целью обеспечения безопасности участников забега 3 мая с 09:00 утра до завершения мероприятия на некоторых улицах и проспектах столицы будет полностью ограничено движение транспорта.

Марафон протяженностью 42 км стартует с Площади государственного флага, его маршрут пролегает через административную территорию Приморского национального парка (бульвара), Железнодорожный вокзал, проспект Нефтчиляр, бульвар "Баку Белый город", проспект 8 Ноября, улицу Юсифа Сафарова, парк "Севги", проспект Гейдара Алиева, "Баку Арену", улицы Великого Шелкового пути и Муззаффара Нариманова, проспект Зии Буниятова, улицу Бёюкшор, мост Бёюкшор, Балаханский круг, дорогу Бёюкшор - Пиршаги, Бакинскую кольцевую дорогу (шоссе Бильгях - Пиршаги), а финишная точка расположена в Sea Breeze.

"Просьба к водителям и другим участниками дорожного движения заранее планировать свои маршруты в указанную дату, учитывать возможные заторы по данным направлениям и пользоваться альтернативными дорогами", - отмечается в информации.