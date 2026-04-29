В Азербайджане меняются правила подачи данных о ввозе транспортных средств

Вносятся изменения в правила представления таможенным органам информации о ввозе транспортных средств на таможенную территорию.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, обсужденном на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, лицо, ответственное за транспортное средство, ввозимое на таможенную территорию, должно заранее представить таможенным органам сведения, отраженные в свидетельстве о регистрации транспортного средства, в порядке и форме (в том числе в электронной форме), установленных соответствующим органом исполнительной власти.