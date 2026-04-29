"Дьявол носит Prada 2" в CineMastercard: возвращение в мир моды и амбиций

В сети кинотеатров CineMastercard долгожданное продолжение культового фильма "Дьявол носит Prada 2". Сиквел обещает не только вернуть зрителей в мир моды, интриг и безупречного стиля, но и предложить свежий взгляд на карьеру, успех и личные ценности в эпоху цифровых перемен, сообщает Day.Az.

Первая часть, вышедшая в 2006 году, собрала в мировом прокате более 326 миллионов долларов и привлекла десятки миллионов зрителей по всему миру, оставаясь одной из самых успешных модных драм своего времени.

Режиссёром картины выступил Дэвид Фрэнкел, создатель оригинального фильма, что обеспечивает преемственность стиля и узнаваемую атмосферу.

Главные роли вновь исполнили: Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарлтон), Стэнли Туччи (Найджел).

Действие разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Главные герои сталкиваются с новыми вызовами: индустрия моды переживает трансформацию, традиционные медиа уступают место цифровым платформам, а конкуренция становится более жёсткой, чем когда-либо. На фоне этих перемен персонажи вынуждены пересмотреть свои приоритеты и адаптироваться к новой реальности.

Фильм "Дьявол носит Prada 2" в сети кинотеатров CineMastercard будет доступен на языке оригинала (английском), а также на русском (с азербайджанскими субтитрами) и турецком языках.