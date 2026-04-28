Sony в очередной раз объявила о подорожании PlayStation 5

Sony объявила о новом повышении цен на игровые консоли PlayStation 5 на ряде азиатских рынков. Корректировка затронет Южную Корею и страны Юго-Восточной Азии и вступит в силу с 1 мая, сообщает WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании объясняют пересмотр цен сохраняющимся давлением со стороны глобальной макроэкономической ситуацией, включая валютные колебания и рост издержек. На этом фоне стоимость базовой версии PlayStation 5 с дисководом в Южной Корее составит около $693, а версии Digital Edition - $627. В Индонезии цена устройства достигнет $700 за стандартную модель и $614 за версию без привода.

Одновременно подорожание затронет и другие продукты экосистемы, включая PlayStation 5 Pro и портативное устройство PlayStation Portal.

При этом ранее Sony уже повышала цены на ключевых рынках, включая Северную Америку, Европу, Японию и Бразилию. Для сравнения, на старте продаж в США, осенью 2020 года, базовая версия PlayStation 5 оценивалась в $499, а версия без дисковода предлагалась за $399.

Подобная ситуация наблюдается впервые в истории игровых консолей. Прошлые поколения PlayStation на шестой год продаж теряли до 50% от изначальной стоимости, тогда как теперь, наоборот, прибавляют.