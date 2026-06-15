В 6 районах Баку начнется ремонт дорог

В столице стартует новый проект по улучшению дорожной инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в Баку планируется проведение масштабных работ по обновлению участков улиц и проспектов, нуждающихся в ремонте.

На первоначальном этапе ремонтно-восстановительные работы охватят шесть районов столицы. Это Наримановский, Ясамальский, Сабаильский, Насиминский, Хатаинский и Низаминский районы.

В рамках проекта предусмотрены восстановление пришедших в непригодное состояние участков дорог, а также принятие необходимых мер для удобной и безопасной организации движения.

По данным ответственного ведомства, ремонтные работы планируется начать в ближайшее время. Они будут проводиться поэтапно и послужат дальнейшему улучшению дорожной сети столицы.