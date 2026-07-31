Посол Кыргызстана оценил соглашение о союзничестве с Азербайджаном

Подписание соглашения о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном вывело двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень, заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сообщил журналистам в городе Чолпон-Ата по итогам церемонии подписания и обмена рядом двусторонних документов между Азербайджаном и Кыргызстаном с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Дипломат отметил, что переговоры президентов двух стран получили высокую оценку с обеих сторон. "Состоявшиеся сегодня переговоры получили самую высокую оценку со стороны президентов обеих стран. Как отметили главы государств, союзнические отношения являются высшей формой межгосударственного взаимодействия", - сказал Мамытканов.

По его словам, подписание соглашения о союзничестве подтвердило достижение цели, к которой стороны стремились в развитии двусторонних отношений. "Подписание соглашения о союзничестве подтверждает, что двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый, самый высокий уровень. Именно к этому стороны стремились, и сегодня эта цель была достигнута", - отметил посол.

Мамытканов подчеркнул, что следующим этапом станет практическое наполнение достигнутых договоренностей. "Теперь важно наполнить достигнутые договоренности конкретными практическими шагами. Есть надежда, что подписанные документы и дальнейшая совместная работа создадут новые возможности и дополнительные площадки для развития сотрудничества", - добавил он.