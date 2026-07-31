В США начался пожар рядом с секретной авиабазой - ВИДЕО

На полигоне американских ВВС в штате Невада, на территории которого находится сверхсекретная "Зона 51", возник природный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает бюро по управлению государственными землями США.

Огонь уже охватил порядка 54 квадратных километров. Пожар начался в результате удара молнии в округе Линкольн на закрытой территории Испытательного и тренировочного полигона Невады (NTTR). Его распространению способствуют порывистый ветер в данном районе, а также высокая температура и низкая влажность воздуха.

При этом ожидается, что подобная погода сохранится до 4 августа, усилит пожар в дневные часы и может способствовать его распространению из-за вероятных гроз.

"Зона 51" - это засекреченная авиабаза ВВС США, популярный объект теорий заговора. Она находится в пустыне штата Невада в 134 км от Лас-Вегаса.