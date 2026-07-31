https://news.day.az/world/1851216.html В Армении проводят обыски в доме Нарека Карапетяна В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме племянника Самвела Карапетяна - Нарека Карапетяна. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Согласно информации, обыски проходят в рамках уголовного дела, по которому арестован его соратник Алик Алексанян.
В Армении проводят обыски в доме Нарека Карапетяна
В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме племянника Самвела Карапетяна - Нарека Карапетяна.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, обыски проходят в рамках уголовного дела, по которому арестован его соратник Алик Алексанян.
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