Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает возможность отмены учрежденной в декабре 2025 года премии мира или изменения ее назначения.

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных футбольных функционеров.

Пересмотр награды связан с обеспокоенностью тесными отношениями президента FIFA Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом, а также с вопросами о том, кто согласится принять ее в будущем.

Глава Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс заявила, что премия, врученная Трампу на жеребьевке в Вашингтоне в декабре прошлого года, не имела легитимности и не была предусмотрена уставом и регламентами FIFA.

Кроме того, в октябре Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) потребовал от FIFA объяснений относительно связей Инфантино с Трампом, упомянув в своем письме вручение награды.

По данным источников, премию могут преобразовать в награду за вклад в развитие футбола.

Ожидается, что решение по этому вопросу может быть принято 15 декабря на заседании совета FIFA в Катаре.