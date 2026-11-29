https://news.day.az/society/1877966.html В Гёйгёле легковой автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший - ФОТО В Гёйгёльском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гянджа - Дашкесан, проходящем по территории района. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и машина врезалась в придорожное дерево.
В Гёйгёле легковой автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший - ФОТО
В Гёйгёльском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гянджа - Дашкесан, проходящем по территории района.
Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и машина врезалась в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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