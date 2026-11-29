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В Гёйгёле легковой автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший - ФОТО

В Гёйгёльском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гянджа - Дашкесан, проходящем по территории района. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и машина врезалась в придорожное дерево.