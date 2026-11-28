https://news.day.az/society/1877848.html В Товузском районе произошел оползень - ФОТО В Товузском районе на участке скопления селевых вод наблюдается оползневой процесс. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползень происходит в селе Вахидли. Так, село состоит из двух частей, а указанная дорога ведет к сельскому кладбищу и другим жилым территориям. В настоящее время в нескольких местах образовались трещины.
В Товузском районе произошел оползень - ФОТО
В Товузском районе на участке скопления селевых вод наблюдается оползневой процесс.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползень происходит в селе Вахидли.
Так, село состоит из двух частей, а указанная дорога ведет к сельскому кладбищу и другим жилым территориям.
В настоящее время в нескольких местах образовались трещины.
В Исполнительной власти Товузского района сообщили, что будут приняты меры по устранению проблемы.
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