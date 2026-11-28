В Товузском районе на участке скопления селевых вод наблюдается оползневой процесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползень происходит в селе Вахидли.

Так, село состоит из двух частей, а указанная дорога ведет к сельскому кладбищу и другим жилым территориям.

В настоящее время в нескольких местах образовались трещины.

В Исполнительной власти Товузского района сообщили, что будут приняты меры по устранению проблемы.