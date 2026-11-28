В ближайшие шесть месяцев продовольственная ситуация может ухудшиться в 16 регионах мира.

Как передает Day.Az, об этом говорится в докладе "Hunger Hotspots", подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно со Всемирной продовольственной программой (ВПП).

Среди основных факторов, способствующих обострению продовольственного кризиса, названы вооруженные конфликты, насилие и климатические изменения, в том числе усиление явления Эль-Ниньо.

Наиболее серьезные риски сохраняются в Судане, Южном Судане, Сомали, северных районах Нигерии и Йемене. В список также вошел Чад, который сталкивается с последствиями конфликта в соседнем Судане.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Судане и Южном Судане, где существует угроза наступления голода. По оценкам ООН, к январю 2027 года еще 13 районов в штатах Северный Дарфур и Южный Кордофан могут оказаться в условиях голода. При этом в двух лагерях для перемещенных лиц в Южном Дарфуре голод уже зафиксирован.

Дополнительным фактором риска может стать Эль-Ниньо, который, по прогнозам, способен достичь одного из самых высоких уровней за всю историю наблюдений. Связанные с ним засухи и аномальная жара могут негативно повлиять на урожай в южных регионах Африки, Центральной Америке и на северо-востоке Уганды.

В частности, в Гватемале серьезные проблемы с продовольственным обеспечением могут затронуть около 3,2 млн человек. Причиной стал самый засушливый сезон сбора урожая за последние 40 лет.