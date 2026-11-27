Корпорация Samsung признала наличие проблемы с аккумуляторами своих флагманских смартфонов после обновления операционной системы (ОС). Об этом сообщает французское издание Frandroid, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Владельцы устройств серий Galaxy S24 и S25 обратили внимание на стремительное снижение остаточной емкости батареи после установки One UI 9 на базе Android 17. Так, у некоторых пользователей Galaxy S25 Ultra соответствующий показатель снизился с 100 до 97 процентов сразу после обновления, а спустя несколько дней - до 96 процентов.

Представитель службы поддержки Samsung в ответ на обращение одного из пользователей пообещал устранить неполадку с выходом One UI 9.5. При этом в компании не уточнили, действительно ли аккумуляторы стали быстрее изнашиваться или речь идет об ошибке при расчете их остаточной емкости.

Автор материала Ульрих Розье объяснил, что изменение алгоритма оценки состояния батареи может привести к резкому снижению отображаемого показателя без фактической деградации аккумулятора. Однако некоторые владельцы смартфонов также пожаловались на сокращение времени автономной работы устройств.

В заключение журналист рекомендовал пользователям проверить состояние аккумулятора с помощью диагностического инструмента в приложении Samsung Members и не торопиться с заменой батареи.