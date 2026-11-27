Брат Национального героя Панджали Теймурова Фамиль Теймуров назначен временно исполняющим обязанности директора Лянкяранского центра развития детей и молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Фамиль Нурмаммад оглу Теймуров назначен на должность методиста Центра, а также на него возложено временное исполнение обязанностей директора.

С 2012 года Фамиль Теймуров работал учителем, а затем заместителем директора по учебной работе в полной средней общеобразовательной школе села Асханакяран имени шехида Бахтияра Рустамова.

Наряду с педагогической деятельностью он добился успехов и в спорте. Так, в 2017-2018 годах ему было присвоено звание мастера спорта международного класса первой степени по вольной борьбе. Кроме того, в течение пяти лет он занимал должность председателя муниципалитета села Асханакяран.

В 2025 году Фамиль Теймуров был награжден почетным дипломом "Учитель Азербайджана". 7 февраля 2026 года он также был удостоен Почетного диплома комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Напомним, что Панджали Теймуров проявил особый героизм во время апрельских боев 2016 года. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 7 ноября 2025 года ему посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.