https://news.day.az/society/1877485.html ДТП с двумя грузовиками в Баку, есть погибший В поселке Сангачал Гарадагского района Баку в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей марки Mercedes погиб один из водителей.
ДТП с двумя грузовиками в Баку, есть погибший
В поселке Сангачал Гарадагского района Баку в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей марки Mercedes погиб один из водителей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после поступления информации об аварии на горячую линию "112" на место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска.
Спасатели с помощью специальных средств извлекли из деформированного автомобиля тело водителя Рамзи Алиева, 1993 года рождения, и передали его по назначению.
По факту происшествия проводится расследование.
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