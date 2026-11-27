В поселке Сангачал Гарадагского района Баку в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей марки Mercedes погиб один из водителей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после поступления информации об аварии на горячую линию "112" на место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска.

Спасатели с помощью специальных средств извлекли из деформированного автомобиля тело водителя Рамзи Алиева, 1993 года рождения, и передали его по назначению.

По факту происшествия проводится расследование.