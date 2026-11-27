В одном из авторитетных польских изданий Wzystko Co Najważniejsze опубликована статья Себастьян Ницио, посвященная началу реализации проекта TRIPP на территории Армении, его геополитическому значению и влиянию на транспортные связи и баланс сил на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, автор анализирует перспективы открытия маршрута, интересы Азербайджана, Турции, США, Ирана и России, а также роль проекта в укреплении региональной стабильности.

Как говорится в статье, Соединенные Штаты и Армения приступают к реализации одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе. 23 ноября 2026 года в армянской области Сюник начались подготовительные работы по строительству коридора TRIPP, который соединит Азербайджан с Нахчываном. В случае успеха проект может изменить баланс сил на Кавказе, укрепить позиции Турции и открыть новые торговые возможности между Европой и Азией.

Отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября объявил о начале практической фазы проекта TRIPP. В своем выступлении он назвал его крупнейшим экономическим проектом страны с момента обретения независимости. Это событие сопровождалось специальным посланием от Дональда Трампа, который подтвердил приверженность Соединенных Штатов этим инвестициям.

Планируется, что коридор пройдет через южную Армению, недалеко от города Мегри, между материковой частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, отделенной от остальной части страны армянской территорией. Планы включают не только автомобильные и железнодорожные соединения, но и инфраструктуру для передачи энергии, нефти и газа, а также волоконно-оптические сети. Отдельные элементы инвестиций потребуют отдельных согласований и проектных работ.

Автор подчеркивает, что Армения - страна, не имеющая выхода к морю. Основные сухопутные связи с миром проходят через Грузию и Иран. Открытие новых маршрутов могло бы облегчить армянским предпринимателям доступ к зарубежным рынкам, привлечь инвесторов и снизить зависимость страны от существующих торговых путей.

"Сохранение контроля над собственной территорией было крайне важно для Еревана. Согласно рамочному соглашению между Арменией и США, Армения сохранит юрисдикцию над инвестиционной зоной, ответственность за охрану границ и таможенный контроль. Таким образом, это не проект по передаче полосы земли Азербайджану или созданию экстерриториального коридора вне контроля Еревана.

Соглашение предусматривает, что американская сторона приобретет 74% акций компании TRIPP Development Company, а Армения - 26%. Первоначальный срок предоставления прав на освоение территории составит 49 лет с возможностью продления еще на 50 лет по взаимному согласию и увеличения доли Армении до 49%. Это партнерство призвано создать для Соединенных Штатов долгосрочный экономический интерес в стабильности региона", - говорится в статье.

В статье отмечается, что всего несколько лет назад подобное начинание казалось политически невозможным. Конфликт вокруг Карабаха обострился на закате Советского Союза. Этот регион является международно признанной частью Азербайджана, но после окончания войны и заключения перемирия в 1994 году он перешел под контроль армянских сил. Баланс сил изменился в 2020 году, когда Азербайджан вернул себе значительную часть утраченных территорий. В сентябре 2023 года Баку взял под контроль оставшуюся часть Карабаха.

"Дипломатический прорыв произошел 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Никол Пашинян и Ппрезидент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию в присутствии Дональда Трампа, а министры иностранных дел обеих стран поставили свои инициалы под текстом будущего мирного договора. Они также договорились об открытии транспортных связей при соблюдении территориальной целостности обеих стран. Проект TRIPP является результатом этого соглашения", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что расположение Сюникской области придает этому небольшому фрагменту армянской территории значение, выходящее далеко за ее пределы. На юге находится Иран, на востоке - Азербайджан, а на западе - Нахчыван, имеющий собственную границу с Турцией. Для Баку открытие этого маршрута означало бы сухопутное сообщение между двумя частями страны через Армению, без необходимости использования маршрутов через Иран.

"Турция, давний союзник Азербайджана, получила бы еще один маршрут, ведущий к Каспийскому морю и далее в Центральную Азию. Коридор TRIPP мог бы стать частью расширяющейся сети транскаспийских соединений, позволяя перевозить товары между Европой и Азией, минуя Россию. Он не заменит существующие маршруты, но расширит возможности для предприятий и стран, участвующих в международной торговле.

Тегеран смотрит на проект иначе. Иран заинтересован в сохранении прямой границы с Арменией и доступа к Кавказу через свою территорию. 9 ноября 2026 года представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что Иран поддерживает открытие региональных связей, но выступает против изменения границ и выражает обеспокоенность по поводу присутствия США в регионе. По словам представителя, Ереван заверил Тегеран, что проект не изменит границу.

Это также существенное изменение для России. В течение многих лет Москва выступала в качестве главного посредника между Арменией и Азербайджаном, а после войны 2020 года разместила в регионе миротворческие силы, которые были выведены в 2024 году. Прямое участие Вашингтона в развитии инфраструктуры может ограничить нынешнее доминирование России в региональной дипломатии, хотя это автоматически не означает прекращения ее влияния на Кавказе", - говорится в статье.

Автор считает, что политический расчет Пашиняна основан на предположении, что экономическая взаимозависимость может снизить риск дальнейших конфликтов. Если безопасность транспортных маршрутов станет важна не только для Армении и Азербайджана, но и для США, Турции и международных инвесторов, то больше стран и предприятий будут заинтересованы в поддержании стабильности на Кавказе. Однако это не заменит гарантий безопасности или политических соглашений.

"Мирный договор, инициированный в Вашингтоне, до сих пор не подписан и не ратифицирован. 23 ноября 2026 года, в тот же день, когда было объявлено о практической реализации TRIPP, Пашинян представил проект новой конституции для Армении, призванной, среди прочего, облегчить мир с Азербайджаном.

Отмечается, что начало подготовительных работ в Сюнике пока не означает завершение маршрута или начало строительства всех его элементов. Также не подтверждена дата завершения всего проекта, как было объявлено 23 ноября. Однако его значимость заключается в том, что после десятилетий конфликта Армения и Азербайджан предпринимают конкретные шаги по восстановлению транспортных связей при участии державы, которая ранее играла менее прямую роль в этом регионе", - говорится в статье.