Курс мексиканского песо упал за неделю на 6,3 процента, а за три последних месяца - на 13 процентов.

Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что валюта движется к самой продолжительной серии падений за последние пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы материала назвали ее самой слабой на данный момент из отслеживаемой агентством 31 валюты. Отмечается, что в свете ожидания повышения ставок американского Федерального резерва инвесторы устремляются в "безопасные гавани", сворачивая рисковые стратегии, в том числе связанные с займами в валюте с низкой доходностью и вложениями в активы, номинированные в валюте с более высокими ставками.

"У мексиканского песо еще есть потенциал для дальнейшего снижения", - считает старший аналитик австралийского брокера Pepperstone Фелипе Барраган. Другие собеседники журналистов также указали, что в ближайшие месяцы волатильность песо останется высокой.

В 2024 году мексиканскую валюту напротив признавали самой прибыльной в мире. Доллар тогда опускался ниже 17 песо, а к концу года подскочил до 20,8 на фоне смены власти в Вашингтоне. С учетом текущих отметок в 19,7 аналитики снова ожидают, что будет пробит уровень в 20 песо за доллар.