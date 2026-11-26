Состоялось первое заседание по апелляционной жалобе бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева и его помощника Эльдара Амирова, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эмина Алиева были изучены доводы жалобы и заслушаны соответствующие ходатайства, после чего дело было передано на рассмотрение.

Отметим, что в прошлом году были раскрыты преступные деяния Рамиза Мехтиева, который долгие годы занимал пост главы Администрации президента. Служба государственной безопасности (СГБ) распространила аудиозаписи, свидетельствующие о его попытке государственного переворота.

Согласно приговору, вынесенному в прошлом месяце, Мехтиев признан виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, государственной измене, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере.

С учетом возраста и состояния здоровья ему назначено 14 лет условного лишения свободы.

Приговором также предусмотрено направление представления о лишении его государственных наград и конфискация арестованного имущества.