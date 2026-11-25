https://news.day.az/sport/1877160.html Главы МИД Азербайджана и Литвы на матче "Сабах" - "Барселона" - ВИДЕО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Литвы Кестутис Будрис посмотрели матч "Сабах" - "Барселона". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qol.az, кадры министров, находящихся на трибуне, распространились в соцсетях.
Главы МИД Азербайджана и Литвы на матче "Сабах" - "Барселона" - ВИДЕО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Литвы Кестутис Будрис посмотрели матч "Сабах" - "Барселона".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qol.az, кадры министров, находящихся на трибуне, распространились в соцсетях.
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