Объем международной помощи развивающимся странам в 2025 году сократился на 23,1%, до 174 млрд долларов. Это самое значительное годовое падение за всю историю наблюдений.

Как сообщает Day.Az, главным фактором сокращения стало уменьшение американского финансирования на 56,9% после закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) администрацией президента Дональда Трампа.

Помимо США, расходы на международную помощь сократили Германия, Франция, Великобритания и Япония. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.

Одновременно меняется подход западных стран к международной помощи. Все чаще она рассматривается как инструмент продвижения собственных экономических и стратегических интересов, включая доступ к критически важным ресурсам, регулирование миграции и поддержку национального бизнеса.

При этом грантовое финансирование постепенно уступает место кредитам и смешанным финансовым инструментам.

Как отмечает польский аналитический центр PISM, сокращение международной поддержки может повысить эффективность использования средств и стимулировать развивающиеся страны к проведению реформ.

Вместе с тем такая тенденция создает риски усугубления гуманитарных кризисов, долговых проблем и социального неравенства.

На фоне сокращения участия США и европейских доноров большее влияние в сфере международной помощи могут получить Китай, Индия, Турция и арабские государства.