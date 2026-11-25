Президент США Дональд Трамп заявил, что резкое падение фондового рынка связано с результатами ноябрьских выборов.

Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что сам не участвовал в голосовании 3 ноября, однако, если бы его имя было в бюллетенях, результаты выборов оказались бы совершенно другими.

По его словам, в таком случае фондовый рынок и пенсионные накопления американцев демонстрировали бы стремительный рост.

"Я же вам говорил!" - написал президент США, вновь подчеркнув уверенность в своей политической популярности.