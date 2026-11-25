https://news.day.az/world/1877156.html Трамп связал падение фондового рынка с результатами выборов Президент США Дональд Трамп заявил, что резкое падение фондового рынка связано с результатами ноябрьских выборов. Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Трамп связал падение фондового рынка с результатами выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что резкое падение фондового рынка связано с результатами ноябрьских выборов.
Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что сам не участвовал в голосовании 3 ноября, однако, если бы его имя было в бюллетенях, результаты выборов оказались бы совершенно другими.
По его словам, в таком случае фондовый рынок и пенсионные накопления американцев демонстрировали бы стремительный рост.
"Я же вам говорил!" - написал президент США, вновь подчеркнув уверенность в своей политической популярности.
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